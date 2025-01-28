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Экс-чемпион мира по боксу Дрозд прокомментировал дисквалификацию из-за допинга

Экс-чемпион мира по боксу Дрозд прокомментировал дисквалификацию из-за допинга
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Бывший чемпион мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) россиянин Григорий Дрозд прокомментировал решение Международного агентства допинг‑тестирования (ITA) дисквалифицировать его на четыре года.

Напомним, по заявлению организации, российский боксёр провалил допинг-тест в 2014 году. Его дисквалификация продлится до 8 сентября 2028 года.

«Это непонятное решение. Я давно не выступаю, не понимаю, откуда это возникло и зачем. Они запретили мне выступать до 2028 года, это безусловная потеря. Выглядит это, мягко говоря, странно», — цитирует Дрозда ТАСС.

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