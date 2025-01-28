Махачев: у меня есть ключи к победе над дю Плесси

Чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев высказался о потенциальном переходе в средний дивизион (до 84 кг).

«Рост позволяет, физические данные тоже позволяют… Просто нужно поработать со специалистами, набрать мышечную массу, чуть в весе добавить. Думаю, можно попробовать.

Я уже говорил на пресс-конференции после боя, если мне предложат завтра и дадут время, чтобы набрать вес, я не откажусь, 100%, я соглашусь подраться в среднем весе.

Я не говорю, что 100% могу финишировать дю Плесси, но, смотря его бои, его стиль, я думаю, у меня есть ключи к победе », — сказал Махачев в интервью журналистам.