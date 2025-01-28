«Хотят заработать политические очки». Тищенко высказался о дисквалификации Дрозда

Двукратный олимпийский чемпион российский боксёр Алексей Тищенко прокомментировал решение Международного агентства допинг‑тестирования (ITA) дисквалифицировать на четыре года экс-чемпиона среди профессионалов соотечественника Григория Дрозда.

«Какие-то дисквалификации людей, которые давно закончили карьеру, давно не выступают. Это просто в очередной раз хотят кого-то уколоть, ущипнуть, заработать политические очки, и всё. Ума не приложу, почему это сейчас началось. Начали копаться, копошиться, не знаю, для чего проверять человека, который давно закончил карьеру. Просто чтобы какой-то фон негативный создать», — сказал Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.