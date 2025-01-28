Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Хотят заработать политические очки». Тищенко высказался о дисквалификации Дрозда

«Хотят заработать политические очки». Тищенко высказался о дисквалификации Дрозда
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион российский боксёр Алексей Тищенко прокомментировал решение Международного агентства допинг‑тестирования (ITA) дисквалифицировать на четыре года экс-чемпиона среди профессионалов соотечественника Григория Дрозда.

«Какие-то дисквалификации людей, которые давно закончили карьеру, давно не выступают. Это просто в очередной раз хотят кого-то уколоть, ущипнуть, заработать политические очки, и всё. Ума не приложу, почему это сейчас началось. Начали копаться, копошиться, не знаю, для чего проверять человека, который давно закончил карьеру. Просто чтобы какой-то фон негативный создать», — сказал Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Материалы по теме
Григорий Дрозд дисквалифицирован на четыре года за проваленный допинг-тест
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android