Лебедев: дисквалификации наших боксёров — новый анекдот. Чувствуешь только усмешку

Бывший чемпион мира среди профессионалов российский боксёр Денис Лебедев прокомментировал допинговые дисквалификации соотечественников Александра Поветкина и Григория Дрозда, уже завершивших карьеру.
«Это просто новый анекдот, смешной. Если раньше подобные новости вызывали какую-то спортивную злость, агрессию на несправедливость, то сейчас чувствуешь только усмешку. Это даже неинтересно, глупость абсолютная», — сказал Лебедев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата».
Ранее экс-чемпион мира Григорий Дрозд высказался о своём отстранении на четыре года.
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