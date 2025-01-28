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«Полная чушь». Анкалаев ответил на слова Перейры о том, что бразилец попросил бой с ним

«Полная чушь». Анкалаев ответил на слова Перейры о том, что бразилец попросил бой с ним
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Первый номер рейтинга UFC в тяжёлом весе (до 93 кг) россиянин Магомед Анкалаев отреагировал на слова действующего чемпиона бразильца Алекса Перейры, заявившего, что он попросил руководство организации свести их в клетке.

«Это полнейшая чушь. Он хотел подраться с кем-то другим. UFC сказали, что теперь он дерётся со мной. Он же хочет выставить это как своё желание», — написал Анкалаев в социальных сетях.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 308, Анкалаев победил единогласным решением четвёртого номера дивизиона австрийца Александара Ракича. Перейра на UFC 307 победил техническим нокаутом в четвёртом раунде американца Халила Раунтри.

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