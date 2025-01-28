«Он не готов». Гаджиев объяснил, почему Усман Нурмагомедов не на уровне Махачева

Известный российский промоутер Камил Гаджиев прокомментировал победу соотечественника Усмана Нурмагомедова в бою с ирландцем Полом Хьюзом.

«Этот бой явно обнажил проблемы с функциональной готовностью. Проблемы с функционалкой возникают на фоне разных причин: перетренированность, плохая сгонка веса, психология. Плюс есть ещё генетика.

Ислам [Махачев] тоже не такой функциональный. Но Ислам за счёт высочайшего мастерства компенсирует. Он просто берёт и финиширует, и дело даже не доходит до размышлений, устал бы он или нет.

Как было бы в бою Ислама с Хьюзом? Скорее всего, было бы так: пару разменов, перевод Хьюза вниз и внизу финиш. Это то, что делает Ислам – лучший боец в мире. И то, что пока не готов делать Усман», — сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.