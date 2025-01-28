Диана Авсарагова подписала контракт с PFL

Российский боец смешанного стиля Диана Авсарагова сообщила о возобновлении профессиональной карьеры.

«PFL, сезон-2025. Я вернулась!» — написала Авсарагова в социальных сетях.

Диане Авсараговой 26 лет. Уроженка Северной Осетии дебютировала как профессиональный боец смешанного стиля в 2017 году. С 2021 по 2023 год выступала в американском промоушене Bellator, где провела пять боёв. Всего на счету Авсараговой шесть побед и одно поражение.

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