«Валиеву тоже не сразу дисквалифицировали». Промоутер — про допинг-скандал Дрозда

Генеральный директор RCC Boxing Promotions Герман Титов прокомментировал решение Международного агентства допинг‑тестирования (ITA) дисквалифицировать на четыре года экс-чемпиона мира по боксу среди профессионалов россиянина Григория Дрозда.

«Это ведь не только в боксе происходит. Российскую фигуристку Камилу Валиеву тоже дисквалифицировали не сразу. А позже китайским спортсменам за аналогичное нарушение не сделали ничего. Так что всё происходящее — это какие-то двойные стандарты и полный бред», — сказал Титов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Фролову.