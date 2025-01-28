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Россиянина лишат титула чемпиона мира по тайскому боксу

Россиянина лишат титула чемпиона мира по тайскому боксу
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Российский спортсмен Асадула Имангазалиев будет лишён титула чемпиона мира по тайскому боксу, сообщает Международная федерация тайского бокса (IFMA).

В допинг-пробе Имангазалиева, взятой на чемпионате мира по тайскому боксу в Бангкоке (Таиланд) с 3 по 13 мая 2023 года, было обнаружено запрещённое вещество — мельдоний.

Сообщается, что россиянин будет отстранён от соревнований до 18 июня 2027 года, а его выступление на мировом первенстве в Таиланде будет аннулировано.

Ранее бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Григорий Дрозд прокомментировал свою четырёхгодичную дисквалификацию.

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