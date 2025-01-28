Боец UFC — об Усмане Нурмагомедове: разве дагестанец когда-нибудь говорил, что устал?

Боец UFC австралиец Дэн Хукер, выступающий в лёгком весе (до 70 кг), прокомментировал победу россиянина Усмана Нурмагомедова над ирландцем Полом Хьюзом.

В частности, Хукер заявил, что Нурмагомедов показал слабость в послематчевом интервью, рассказав, как тяжело ему далась победа.

«Миф больше человека. Мне кажется, что это была ошибка. Вы когда-нибудь видели, чтобы кто из дагестанских парней брал микрофон и говорил, что устал, что ему больно, что их довели до предела? Он показал себя человеком. И это была ошибка», — сказал Хукер в подкасте Ариэля Хельвани.

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