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Гаджиев сказал, кто должен стать следующим соперником Двалишвили — Пётр Ян вне списка

Гаджиев сказал, кто должен стать следующим соперником Двалишвили — Пётр Ян вне списка
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Известный российский промоутер Камил Гаджиев сказал, кто, по его мнению, должен стать следующим соперником действующего чемпиона UFC в легчайшем весе (до 61 кг) грузина Мераба Двалишвили.

«Петя Ян на второй строчке в легчайшем весе, Умар – на третьей… Я думаю, что это шаг, большой шаг к поединку с Мерабом, но скорее верю в поединок Мераб Двалишвили против Шона О’Мэлли, либо Мераб Двалишвили против Сехудо», — сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.

В своем последнем бою, состоявшемся на турнире UFC Fight Night 248 в ноябре, Ян победил единогласным решением экс-чемпиона организации бразильца Дейвисона Фигейреду.

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