Алекс Перейра оценил шансы на организацию боя с Джоном Джонсом

Чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразилец Алекс Перейра высказался о потенциальном поединке со звёздным американцем Джоном Джонсом.

«Изначально я поднял шумиху, но теперь думаю о рисках. Я — чемпион и хочу драться с чемпионом. Давайте устроим бой с Джоном Джонсом, это поединок, который я хочу провести в тяжёлом весе. Всё возможно. Многие вещи, в которые никто не верил, происходят со мной», — сказал Перейра в подкасте Ариэля Хельвани.

Напомним, 9 марта на турнире UFC 313 в Лас-Вегасе (США) Перейра сразится с первым номером рейтинга россиянином Магомедом Анкалаевым.

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Джон Джонс дебютировал в кино: