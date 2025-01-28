Перейра: без Адесаньи не попал бы в UFC с хорошим контрактом

Чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразилец Алекс Перейра высказался о роли бывшего соперника новозеландца Исраэля Адесаньи в его карьере.

«Возможно, без него я бы не оказался здесь сегодня. Не попал бы в UFC с хорошим контрактом благодаря нашей истории», — сказал Перейра в подкасте Ариэля Хельвани.

Первый поединок Перейры и Адесаньи состоялся в ноябре 2022 года на турнире UFC 281. Бразилец победил техническим нокаутом в пятом раунде, став новым чемпионом организации в среднем весе (до 84 кг).

Реванш состоялся на UFC 287 в апреле 2023 года, и на этот раз Исраэль Адесанья победил нокаутом во втором раунде.