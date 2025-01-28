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Шара Буллет: надо стать атлетом высокого класса, сейчас я дурачусь

Шара Буллет: надо стать атлетом высокого класса, сейчас я дурачусь
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Непобеждённый российский боец UFC Шарабутдин Магомедов, выступающий в среднем весе (до 84 кг), признался, что для дальнейшего восхождения в организации ему нужны существенные изменения в подготовке.

«Я стал ответственнее. Понимаю, что уровень оппонентов повышается. На старом багаже и индивидуальных качествах тяжело вывозить. Собираюсь провести пятый поединок, одержать победу.

Потом сяду со своей командой и распланирую подготовку на три месяца. Не только ударку тренировать, но и ходить на другие виды спорта. Нужно добавить занятия в тренажёрном зале. Есть много видов тренировок, которые нужны бойцам высокого класса. Надо стать атлетом высокого класса. Сейчас я ещё дурачусь», — приводит слова Магомедова издание MMA.Metaratings.ru.

1 февраля на турнире UFC Fight Night 250 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) Магомедов сразится с британцем Майком Пейджем. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию.

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