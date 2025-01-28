«Готовь два бонуса». Шара Буллет обратился к Дане Уайту перед боем с Пейджем

Известный и непобеждённый боец UFC, выступающий в среднем весе, Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, обратился президенту промоушена Дане Уайту перед поединком с британским бойцом Майклом Пейджем.

«Перед дебютом было видео, где я принимал холодную ванну, вышел оттуда и говорю: «Дана Уайт, готовь бонус, я иду». После этого прошло четыре боя, я сорвал три бонуса. Сейчас я говорю, Дана Уайт, готовь два бонуса», — сказал Шарабутдин в интервью на YouTube-канале Red Corner MMA.

Напомним, поединок между Шарабутдином и Майклом состоится 1 февраля на турнире UFC Fight Night 250 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Их бой будет соглавным событием турнира.