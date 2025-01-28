Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Готовь два бонуса». Шара Буллет обратился к Дане Уайту перед боем с Пейджем

«Готовь два бонуса». Шара Буллет обратился к Дане Уайту перед боем с Пейджем
Комментарии

Известный и непобеждённый боец UFC, выступающий в среднем весе, Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, обратился президенту промоушена Дане Уайту перед поединком с британским бойцом Майклом Пейджем.

«Перед дебютом было видео, где я принимал холодную ванну, вышел оттуда и говорю: «Дана Уайт, готовь бонус, я иду». После этого прошло четыре боя, я сорвал три бонуса. Сейчас я говорю, Дана Уайт, готовь два бонуса», — сказал Шарабутдин в интервью на YouTube-канале Red Corner MMA.

Напомним, поединок между Шарабутдином и Майклом состоится 1 февраля на турнире UFC Fight Night 250 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Их бой будет соглавным событием турнира.

Материалы по теме
Павлович вернётся, Шара Буллет сдаст экзамен. Чего ждать от UFC Fight Night 250
Павлович вернётся, Шара Буллет сдаст экзамен. Чего ждать от UFC Fight Night 250
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android