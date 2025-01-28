Шара Буллет объяснил, почему отец Хабиба Нурмагомедова не пустил его заниматься в свой зал

Известный и непобеждённый боец UFC, выступающий в среднем весе, Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, рассказал, почему легендарный Абдулманап Нурмагомедов не пустил его заниматься в своём зале.

«У Абдулманапа Магомедовича было три правила по отношению к бойцам: короткая причёска, не гулять ночью, быть дисциплинированным. А у меня всегда были длинные волосы и в детстве, и в юности. В молодости я слышал про зал Абдулманапа, но проблема была в моей причёске.

Однажды я всё-таки пришёл туда, тогда Хабиб был ещё очень молодым, и в тот день его не было. И мне всё же пришлось уйти, поскольку Абдулманап Магомедович попросил меня постричься налысо. Тогда я не понял смысла этого действия — кажется, что в принципе не мешает. Но если посмотреть со стороны, то действительно: зачем их отращивать?» — приводит слова Магомедова портал Bloody Elbow.