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Рафаэль Физиев бросил вызов топовому бойцу UFC

Рафаэль Физиев бросил вызов топовому бойцу UFC
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Топовый боец UFC азербайджанец Рафаэль Физиев, выступающий в лёгком весе, предложил подраться американо-иранскому бойцу Бенеилу Дариушу.

«[Бенеил] Обидно, что твой бой отменили. У меня тоже до сих пор нет боя. Когда ты будешь готов [подраться]? Было бы здорово разделить с тобой октагон», — написал Физиев на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в последнем поединке Рафаэль Физиев встретился с польским бойцом Матеушем Гамротом. Их бой стал главным на турнире UFC Fight Night 228 в Лас-Вегасе (США), который состоялся 23 сентября 2023 года. Поединок завершился победой Гамрота техническим нокаутом. Во втором раунде азербайджанский боец получил разрыв крестообразной связки колена и не смог продолжить бой.

В своём рекорде Физиев имеет 12 побед, из которых девять были одержаны досрочно, и три поражения.

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