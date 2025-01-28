Дэн Хукер — о поединке с Джастином Гэтжи: UFC просто хочет, чтобы кто-то из нас умер

Топовый боец UFC новозеландец Дэн Хукер поделился своими эмоциями от предстоящего поединка с бывшим временным чемпионом UFC в лёгком весе американцем Джастином Гэтжи.

«У меня ощущение, будто UFC просто хочет, чтобы кто-то из нам умер. Они, как и фанаты, хотят лицезреть финиш, как кто-то падает на настил. Им всем хочется крови. С радостью помогу вам в этом деле за деньги», — приводит слова Хукера портал MMA Mania.

Напомним, поединок между Хукером и Гэтжи состоится на турнире UFC 313 и станет соглавным событием вечера. В главном бою турнира пройдёт противостояние между чемпионом UFC в полутяжёлом весе Алексом Перейрой и Магомедом Анкалаевым.