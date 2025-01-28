Бо Никал сообщил, когда и против кого Илия Топурия проведёт следующий бой

Топовый и непобеждённый боец UFC американец Бо Никал сообщил, когда и против кого проведёт следующий бой действующий обладатель чемпионского титула UFC в полулёгком весе испано-грузин Илия Топурия.

«UFC объявили, что Илия подерётся с Волком, кажется, в апреле на UFC 314. Это официально, я знаю это точно. Не в курсе, объявили об этом или нет, но то, что реванш между ними состоится, — факт», — приводит слова Никала портал Sports Illustrated.

Напомним, первый бой между Волкановски и Топурией состоялся в феврале 2024 года на турнире UFC 298 в Анахайме. Поединок завершился победой нокаутом Илии во втором раунде.