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Бо Никал сообщил, когда и против кого Илия Топурия проведёт следующий бой

Бо Никал сообщил, когда и против кого Илия Топурия проведёт следующий бой
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Топовый и непобеждённый боец UFC американец Бо Никал сообщил, когда и против кого проведёт следующий бой действующий обладатель чемпионского титула UFC в полулёгком весе испано-грузин Илия Топурия.

«UFC объявили, что Илия подерётся с Волком, кажется, в апреле на UFC 314. Это официально, я знаю это точно. Не в курсе, объявили об этом или нет, но то, что реванш между ними состоится, — факт», — приводит слова Никала портал Sports Illustrated.

Напомним, первый бой между Волкановски и Топурией состоялся в феврале 2024 года на турнире UFC 298 в Анахайме. Поединок завершился победой нокаутом Илии во втором раунде.

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