Тони Фергюсон, Александр Густафссон и Крис Уайдман исключены из ростера UFC

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Тони Фергюсон, экс-претендент на титул UFC в полутяжёлом весе Александр Густафссон и экс-чемпион UFC в среднем весе Крис Уайдман исключены из ростера UFC. Об этом сообщает аккаунт UFC Roster Watch в X (ранее Twitter).

Предполагается, что все бойцы продолжат выступать в новом промоушене GFL.

С мая 2020 года Эль-Кукуй не одержал ни одной победы в UFC и проиграл в семи боях подряд.

Густафссон в последний раз одерживал победу 28 мая 2017 году на турнире UFC Fight Night 109, который состоялся в Швеции. С тех пор шведский атлет идёт на серии из четырёх поражений.

Крис Уайдман в последних 11 боях одержал лишь три победы. В крайнем бою американец уступил ТКО соотечественнику Эрику Андерсу во втором раунде.