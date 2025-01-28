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Шара Буллет похитил журналистку, спародировав сцену из фильма «Кавказская пленница»

Шара Буллет похитил журналистку, спародировав сцену из фильма «Кавказская пленница»
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Известный и непобеждённый боец UFC, выступающий в среднем весе, Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, спародировал сцену похищения героини Натальи Варлей из культового советского фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика».

В роли Натальи Владимировны попробовала себя журналистка UFC Нина Мари Даниэле, более известная как Нина Драма.

Напомним, в следующем поединке, который состоится 1 февраля на турнире UFC Fight Night 250 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), Шара разделит октагон с британским бойцом Майклом Пейджем. Их бой будет соглавным событием турнира.

Ранее Шара Буллет рассказал, почему Абдулманап Нурмагомедов не пустил его заниматься в своём зале.

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