Шара Буллет похитил журналистку, спародировав сцену из фильма «Кавказская пленница»

Известный и непобеждённый боец UFC, выступающий в среднем весе, Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, спародировал сцену похищения героини Натальи Варлей из культового советского фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика».

В роли Натальи Владимировны попробовала себя журналистка UFC Нина Мари Даниэле, более известная как Нина Драма.

Напомним, в следующем поединке, который состоится 1 февраля на турнире UFC Fight Night 250 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), Шара разделит октагон с британским бойцом Майклом Пейджем. Их бой будет соглавным событием турнира.

Ранее Шара Буллет рассказал, почему Абдулманап Нурмагомедов не пустил его заниматься в своём зале.