Шара Буллет: многие выходили с Пейджем, но мочили штаны и начинали бороться

Известный и непобеждённый боец UFC, выступающий в среднем весе, Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, высказался о своём поединке с британским бойцом Майклом Пейджем.

«Он один из лучших ударников современности. Никто не может сказать, что Пейдж — не топ. Он был чемпионом Bellator, побил в UFC Кевина Холланда. Многие бойцы грозились, что они великие ударники, но выходили с ним, мочили штаны и начинали бороться. 1 февраля мы увидим, кто лучший ударник на планете», — сказал Шарабутдин в интервью на YouTube-канале Red Corner MMA.

Напомним, поединок между Шарабутдином и Майклом состоится 1 февраля на турнире UFC Fight Night 250 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Их бой будет соглавным событием турнира.