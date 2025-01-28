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Диллашоу назвал самого сложного противника для Двалишвили. Это не Ян и не Нурмагомедов

Диллашоу назвал самого сложного противника для Двалишвили. Это не Ян и не Нурмагомедов
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Бывший чемпион UFC в легчайшем весе американец Ти Джей Диллашоу назвал бойца UFC, который способен победить действующего обладателя титула UFC в легчайшем весе грузина Мераба Двалишвили.

«Я бы с удовольствием посмотрел, как Гарбрандт в конце концов встретится с Двалишвили, когда выйдет на серию побед. Коди — потрясающий борец. Когда я тренировался с ним, заметил, какой он быстрый, словно кошка, и как трудно сбить его с ног.

Если Коди снова становится уверенным в своих силах, то может выбрасывать более сильные удары и становится быстрее. Думаю, этот парень действительно мог добиться успеха, если бы начал действовать и обрёл веру в свои способности. Коди может представлять реальную угрозу для Двалишвили», — приводит слова Диллашоу портал BJ Penn.

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