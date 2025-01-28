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«Лёгкие деньги». Дрикус дю Плесси — о потенциальном поединке с Исламом Махачевым

«Лёгкие деньги». Дрикус дю Плесси — о потенциальном поединке с Исламом Махачевым
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Действующий обладатель титула UFC в среднем весе (до 84 кг) южноафриканец Дрикус дю Плесси считает, что потенциальный бой с чемпионом UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянином Исламом Махачевым станет для него лёгким.

«Если бы возникла такую ситуация, что ни у меня, ни у Ислама не было бы логичного вызова, то я был более чем счастлив подраться с Махачевым, это лёгкие деньги», — приводит слова дю Плесси портал Bloody Elbow.

Напомним, 19 января на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе (США) Ислам Махачев провёл бой с бразильцем Ренато Мойкано. Поединок завершился победой российского атлета удушающим приёмом (Д'Арсе) в первом раунде. Таким образом, Махачев побил рекорд по защитам титула в лёгком весе, отстояв свой пояс в четвёртый раз.

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