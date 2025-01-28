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Алекс Перейра ответил Иржи Прохазке на обвинения в использовании чёрной магии

Алекс Перейра ответил Иржи Прохазке на обвинения в использовании чёрной магии
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Действующий обладатель чемпионского титула UFC в полутяжёлом весе бразилец Алекс Перейра ответил на обвинения топового бойца UFC чеха Иржи Прохазки в использовании чёрной магии для того, чтобы побеждать в боях.

«При всём уважении к Иржи, я богобоязненный человек. В моём сердце живёт бог. Я обычный человек и никогда не участвовал в тех вещах, о которых говорит Иржи. Как будто то, что я возьму куклу в виде Прохазки, свяжу ей ноги и руки, действительно сработает? Если бы мы подрались с ним в третий раз и Иржи отложил все эти вздорные заявления, то мы могли бы дать фанатам гораздо более крутой бой [чем реванш]», — приводит слова Перейры портал Bloody Elbow.

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