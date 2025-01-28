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Шара Буллет рассказал, на что потратит свой гонорар за бой с Майклом Пейджем

Шара Буллет рассказал, на что потратит свой гонорар за бой с Майклом Пейджем
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Популярный и непобеждённый боец UFC, выступающий в среднем весе, Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, рассказал, на что потратит свой гонорар за бой с британским бойцом Майклом Пейджем.

«После каждого боя буду пополнять свою коллекцию машин, покупать что-то интересное. После поединка с Майклом хочу взять себе Mercedes GT», — сказал Шарабутдин в интервью на YouTube-канале Red Corner MMA.

Напомним, поединок между Шарабутдином и Майклом состоится 1 февраля на турнире UFC Fight Night 250 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Их бой будет соглавным событием турнира.

Ранее Шара Буллет обратился к Дане Уайту перед поединком с Пейджем.

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