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Шара Буллет: Царукян обломал многих людей тем, что снялся с боя против Махачева

Шара Буллет: Царукян обломал многих людей тем, что снялся с боя против Махачева
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Популярный и непобеждённый боец UFC, выступающий в среднем весе, Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, высказался о снятии топового армяно-российского бойца UFC Армана Царукяна с поединка против действующего чемпиона UFC в лёгком весе россиянина Ислама Махачева.

«Арман обломал с боем многих людей, которые ждали его поединок. Я знаю много армян, которые летели в Америку ради него. Если ты побеждаешь, тебе все прощают. А когда проигрываешь, то всех собак на тебя спускают», — приводит слова Магомедова портал Sport24.

Напомним, бой между Царукяном и Махачевым должен был состоятся на UFC 311. Но за день до турнира Арман был вынужден сняться с поединка из-за травмы спины.

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