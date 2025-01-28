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Джейк Пол проведёт следующий бой против брата Логана в этом году

Джейк Пол проведёт следующий бой против брата Логана в этом году
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Американские братья-блогеры и боксёры Джейк и Логан Пол проведут бой между собой 27 марта. Об этом сообщил сам Джейк на своей странице в социальных сетях.

«Момент, которого вы ждали десять лет», — подписал Джейк фото.

Фото: Страница Пола в социальных сетях

Напомним, в последнем поединке, который состоялся в ноябре 2024 года, Джейк Пол разделил ринг с бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжёлом весе, легендарным соотечественником Майком Тайсоном. Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Пола единогласным решением судей.

Логан Пол, в свою очередь, последний раз боксировал в 2021 году. Тогда он провёл выставочный бой с именитым боксёром Флойдом Мейвезером.

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