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Бывший чемпион UFC: Чимаев отказался драться со мной в 2022 году, хотя я был согласен

Бывший чемпион UFC: Чимаев отказался драться со мной в 2022 году, хотя я был согласен
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Бывший обладатель чемпионского титула UFC в среднем весе (до 84 кг) американец Люк Рокхолд заявил, что топовый и непобеждённый чеченский боец UFC Хамзат Чимаев отказался от боя с ним в 2022 году.

«Хамзат отказался драться со мной. Когда пришло время для моего возвращения, изначально планировалось, что я подерусь перед тем турниром [UFC 278], на котором в итоге подрался с Пауло Костой. Матчмейкеры пытались организовать наш бой с Чимаевым, но этот парень не захотел драться, хотя я был согласен», — приводит слова Рокхолда портал BJ Penn.

Напомним, Люк Рокхолд последний раз дрался по правилам смешанных единоборств 20 августа 2022 года. Тогда на UFC 278 он уступил единогласным решением судей Пауло Косте.

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