«Разборка в пустыне». Майкл Биспинг поделился мнением о бое Шара Буллет — Майкл Пейдж

Бывший чемпион UFC в среднем весе британец Майкл Биспинг поделился мнением о предстоящем поединке между непобеждённым российским бойцом UFC, который выступает в среднем весе, Шарабутдином Магомедовым, более известным как Шара Буллет, и соотечественником Майклом Пейджем.

«Майкл Пейдж — особенный человек и мастер боевых искусств. Каждый его бой — это завораживающее зрелище. И то же самое можно сказать, если речь идёт о Шаре Буллете. В прошлый раз он доказал это в поединке с Арменом Петросяном. Честное слово, это был потрясающий нокаут. Мы до этого не видели подобной техники.

Шара отправляет многих людей в нокауты. И эти парни будут стоять друг напротив друга. Теперь мы наконец-то увидим истинный потенциал Пейджа, поскольку в предыдущих поединках его бороли — сначала Кевин Холланд, а потом Иан Гарри. Но Шара не будет этим заниматься и скажет: «Хорошо, ударь меня своим лучшим ударом, детка, поскольку мой удар лучше твоего». Эти парни устроят настоящую разборку в пустыне», — приводит слова Биспинга портал Eurosport.