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Дастин Порье однозначно ответил, будет ли он драться на UFC 314 в Майами

Дастин Порье однозначно ответил, будет ли он драться на UFC 314 в Майами
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Бывший временный обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Дастин Порье однозначно ответил, будет ли он драться на турнире UFC 314 в Майами (штат Флорида, США).

«Я не подерусь в Майами, это фейковые новости. Но поверьте мне, у меня есть кое-что для вас. Скоро узнаете», — написал Порье на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 2 июня в Ньюарке на турнире UFC 302, Порье разделил октагон с действующим обладателем титула UFC в лёгком весе россиянином Исламом Махачевым. Бой завершился победой российского атлета удушающим приёмом.

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