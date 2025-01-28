Дастин Порье однозначно ответил, будет ли он драться на UFC 314 в Майами

Бывший временный обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Дастин Порье однозначно ответил, будет ли он драться на турнире UFC 314 в Майами (штат Флорида, США).

«Я не подерусь в Майами, это фейковые новости. Но поверьте мне, у меня есть кое-что для вас. Скоро узнаете», — написал Порье на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 2 июня в Ньюарке на турнире UFC 302, Порье разделил октагон с действующим обладателем титула UFC в лёгком весе россиянином Исламом Махачевым. Бой завершился победой российского атлета удушающим приёмом.