Пол Хьюз: оценки судей в бою с Усманом нелепы. Было ощущение, что я начал ломать его

Боец PFL, выступающий в лёгком весе, ирландец Пол Хьюз поделился мнением о поединке с чемпионом Bellator в категории до 70 кг россиянином Усманом Нурмагомедовым. Бой продлился все пять раундов и завершился победой российского атлета решением большинства судей.

«Очевидно, мне придётся пересмотреть бой, чтобы лучше понять и дать более чёткую оценку своему выступлению. Думаю, что судейские оценки нелепы. Я просто сужу по энергии на арене и толпе вокруг клетки. Но оправдываться не собираюсь. Мне следовало прессинговать сильнее и я сделаю это в следующий раз. Знаю, что мы ещё встретимся.

Мне показалось, что остановка в четвёртом раунде, когда мы столкнулись головами, изменила ход боя. У меня было ощущение, что я начал ломать Усмана. Так сильно бил его по корпусу, что чувствовал, как он хрипит от этих ударов. Я взвинтил темп и опустошил свой бак, в результате чего Усман восстановился, это также повлияло на исход боя. А удар головой был случайностью, он имел полное право на восстановление.

Я, конечно, разочарован и опустошён, но также горжусь собой. Заслуживаю того, чтобы поскорее завоевать этот титул», — приводит слова Хьюза портал Cageside.