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Пол Хьюз: оценки судей в бою с Усманом нелепы. Было ощущение, что я начал ломать его

Пол Хьюз: оценки судей в бою с Усманом нелепы. Было ощущение, что я начал ломать его
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Боец PFL, выступающий в лёгком весе, ирландец Пол Хьюз поделился мнением о поединке с чемпионом Bellator в категории до 70 кг россиянином Усманом Нурмагомедовым. Бой продлился все пять раундов и завершился победой российского атлета решением большинства судей.

PFL 2025. PFL Road to Dubai Champions Series, Дубай, ОАЭ
Усман Нурмагомедов (W) — Пол Хьюз
25 января 2025, суббота. 23:30 МСК
Усман Нурмагомедов
Окончено
MD
Пол Хьюз

«Очевидно, мне придётся пересмотреть бой, чтобы лучше понять и дать более чёткую оценку своему выступлению. Думаю, что судейские оценки нелепы. Я просто сужу по энергии на арене и толпе вокруг клетки. Но оправдываться не собираюсь. Мне следовало прессинговать сильнее и я сделаю это в следующий раз. Знаю, что мы ещё встретимся.

Мне показалось, что остановка в четвёртом раунде, когда мы столкнулись головами, изменила ход боя. У меня было ощущение, что я начал ломать Усмана. Так сильно бил его по корпусу, что чувствовал, как он хрипит от этих ударов. Я взвинтил темп и опустошил свой бак, в результате чего Усман восстановился, это также повлияло на исход боя. А удар головой был случайностью, он имел полное право на восстановление.

Я, конечно, разочарован и опустошён, но также горжусь собой. Заслуживаю того, чтобы поскорее завоевать этот титул», — приводит слова Хьюза портал Cageside.

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