Денис Лебедев рассказал, что нужно сделать Биволу для победы над Бетербиевым

Бывший объединённый чемпион мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) российский боксёр Денис Лебедев объяснил, что необходимо сделать соотечественнику Дмитрию Биволу для победы в бою с абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе Артуром Бетербиевым.

«Менять ничего не надо. Просто добавить. В профессиональном боксе есть выражение «чемпионские раунды». Я увидел, что Бивол в первом бою мог прибавить ещё процентов 25-30, это много. А в таких боях надо отдавать всего себя, полностью. Я поддерживаю Бивола, но говорю то, что думаю. Нельзя в таких боях оставлять силы, нужно отдавать себя всего.

Первый поединок Артура и Дмитрия был немного похож на мой бой с Муратом Гассиевым. Я мог прибавить, надо было рисковать, но я почему-то этого не сделал. Не знаю, с чем это связано. Может, меня никто из угла не подтолкнул. Команда на то и команда, мы должны работать в связке», — сказал Лебедев в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.