Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Денис Лебедев рассказал, что нужно сделать Биволу для победы над Бетербиевым

Денис Лебедев рассказал, что нужно сделать Биволу для победы над Бетербиевым
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший объединённый чемпион мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) российский боксёр Денис Лебедев объяснил, что необходимо сделать соотечественнику Дмитрию Биволу для победы в бою с абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе Артуром Бетербиевым.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол
22 февраля 2025, суббота. 23:00 МСК
Артур Бетербиев
Не началось
Дмитрий Бивол

«Менять ничего не надо. Просто добавить. В профессиональном боксе есть выражение «чемпионские раунды». Я увидел, что Бивол в первом бою мог прибавить ещё процентов 25-30, это много. А в таких боях надо отдавать всего себя, полностью. Я поддерживаю Бивола, но говорю то, что думаю. Нельзя в таких боях оставлять силы, нужно отдавать себя всего.

Первый поединок Артура и Дмитрия был немного похож на мой бой с Муратом Гассиевым. Я мог прибавить, надо было рисковать, но я почему-то этого не сделал. Не знаю, с чем это связано. Может, меня никто из угла не подтолкнул. Команда на то и команда, мы должны работать в связке», — сказал Лебедев в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Материалы по теме
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол 2: сможет ли претендент взять реванш? LIVE
Live
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол 2: сможет ли претендент взять реванш? LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android