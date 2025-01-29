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«Без флага вроде нельзя, но и ребят жалко». Лебедев — про возможное участие боксёров в ОИ

«Без флага вроде нельзя, но и ребят жалко». Лебедев — про возможное участие боксёров в ОИ
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Бывший объединённый чемпион мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) боксёр Денис Лебедев поделился мнением об участии российских атлетов в Олимпийских играх без флага России.

«Знаете, сейчас очень многие люди пытаются разделить наших спортсменов. Кто-то сейчас погибает за флаг нашей страны, другие едут отстаивать спортивную честь России, пусть без гимна и флага. Моё личное мнение такое: давайте поразмыслим, ведь все знают, из какой страны спортсмен, правильно? Даже если они приезжает без гимна, без флага. Все в курсе, какую страну кто представляет. Просто жалко ребят, которые готовились к цели, мечте всей своей жизни. Мне сложно говорить, я-то свою карьеру уже закончил. По мне, вроде бы и без флага нельзя, но и ребят жалко. Думаю, каждый вправе делать свой выбор и нести за него ответственность», — сказал Лебедев в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

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