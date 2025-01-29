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«Было бы интересно позабавиться». Денис Лебедев не исключил бой с рэпером Джиганом

«Было бы интересно позабавиться». Денис Лебедев не исключил бой с рэпером Джиганом
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Бывший объединённый чемпион мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) российский боксёр Денис Лебедев не исключает, что проведёт бой с популярным музыкальным исполнителем Денисом Устименко-Вейнштеином, более известным как Джиган.

«Учитывая, что сегодня происходит в боксе, такой бой, в принципе, реален. Мы с Денисом общаемся: не так часто, но, когда встречаемся, периодически общаемся. Лучше у него спросить, конечно. Мне, конечно, было бы интересно позабавиться, скажем так. Хотя у Джигана такие «банки» — всегда есть риск оторваться от земли вместе с ногами. Нужно быть внимательным и аккуратным», — сказал Лебедев в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

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