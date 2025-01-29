Лебедев: Гаджимагомедов может недооценить Мчуну, как это в своё время сделал я

Бывший объединённый чемпион мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) российский боксёр Денис Лебедев высказался о предстоящем поединке между чемпионом мира по версии WBA в бриджервейте Муслимом Гаджимагомедовым и экс-претендентом на титул чемпиона мира в первом тяжёлом весе Табисо Мчуну.

«Боюсь, что Муслим может недооценить Мчуну, как это в своё время сделал я. Вы видели мой бой с Мчуну, не хочу к нему возвращаться. Но Мчуну не настолько слаб, как может кому-то показаться. Он быстро сокращает дистанцию, наносит быстрые удары и тут же уходит. Если Мчуну будет в той же форме, в какой был в поединке со мной, Муслиму нужно будет максимально быстро приспособиться, тогда он победит. Если будет долго искать подходы, всё может закончиться не очень хорошо. Так что бой с интригой, более чем», — сказал Лебедев в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Напомним, бой Гаджимагомедова и Мчуну возглавит боксёрский вечер «Ночь чемпионов IBA», который пройдёт 31 января в Москве.