«Устроим кровавую драку». Розенстрайк поделился ожиданиями от боя с Павловичем

Тяжеловес UFC суринамец Жаирзиньо Розенстрайк высказался о предстоящем бое с россиянином Сергеем Павловичем, который состоится 1 февраля на турнире UFC Fight Night 250 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Знаю, что Павлович – ударник, но он может перейти и в борьбу. Так что я буду внимателен, у меня нет борцовской базы. Но это бой, а не балет. Мы выйдем в клетку и устроим уродливую и кровавую драку. Не могу дождаться», – сказал Розенстрайк в интервью Кэрин Брайант.

В своём последнем бою Розенстрайк на UFC 305 в августе победил раздельным решением австралийца Тая Туивасу. Павлович на UFC on ABC 6 в июне уступил единогласным решением соотечественнику Александру Волкову.