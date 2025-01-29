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«Устроим кровавую драку». Розенстрайк поделился ожиданиями от боя с Павловичем

«Устроим кровавую драку». Розенстрайк поделился ожиданиями от боя с Павловичем
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Тяжеловес UFC суринамец Жаирзиньо Розенстрайк высказался о предстоящем бое с россиянином Сергеем Павловичем, который состоится 1 февраля на турнире UFC Fight Night 250 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

UFC 2025. UFC Fight Night 250, Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Сергей Павлович — Жаирзиньо Розенстрайк
01 февраля 2025, суббота. 21:00 МСК
Сергей Павлович
Не началось
Жаирзиньо Розенстрайк

«Знаю, что Павлович – ударник, но он может перейти и в борьбу. Так что я буду внимателен, у меня нет борцовской базы. Но это бой, а не балет. Мы выйдем в клетку и устроим уродливую и кровавую драку. Не могу дождаться», – сказал Розенстрайк в интервью Кэрин Брайант.

В своём последнем бою Розенстрайк на UFC 305 в августе победил раздельным решением австралийца Тая Туивасу. Павлович на UFC on ABC 6 в июне уступил единогласным решением соотечественнику Александру Волкову.

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