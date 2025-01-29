Стерлинг: Умар Нурмагомедов считался крутым, но как Двалишвили заставил его выглядеть

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (61 кг) американец Алджамейн Стерлинг прокомментировал победу действующего обладателя титула грузина Мераба Двалишвили в бою с россиянином Умаром Нурмагомедовым.

Напомним, поединок бойцов состоялся на турнире UFC 311 и завершился победой Двалишвили единогласным судейским решением.

«Я сказал ему в раздевалке: «Брат, ты только что провёл свою первую защиту против парня, которого считали самым крутым, и посмотри, как ты заставил его выглядеть». Думаю, это 4-1 по раундам», — приводит слова Стерлинга издание MMAJunkie.

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