Бивол: не нравится слышать «экс-чемпион мира», не нравится, что у меня есть поражение

Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол рассказал, как относится к единственному поражению в карьере от соотечественника Артура Бетербиева.

«Мне не нравится слышать «бывший чемпион мира» или «экс-чемпион мира». Не нравится слышать, что у меня одно поражение. Мне это не нравится, но я не могу об этом думать. У меня просто нет на это времени. Мне это не нравится, но я хочу двигаться вперёд. Всё уже произошло. Нужно закрыть эту дверь», — сказал Бивол в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Напомним, реванш Бетербиева и Бивола состоится 22 февраля в Саудовской Аравии.