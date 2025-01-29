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Бивол: не нравится слышать «экс-чемпион мира», не нравится, что у меня есть поражение

Бивол: не нравится слышать «экс-чемпион мира», не нравится, что у меня есть поражение
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Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол рассказал, как относится к единственному поражению в карьере от соотечественника Артура Бетербиева.

«Мне не нравится слышать «бывший чемпион мира» или «экс-чемпион мира». Не нравится слышать, что у меня одно поражение. Мне это не нравится, но я не могу об этом думать. У меня просто нет на это времени. Мне это не нравится, но я хочу двигаться вперёд. Всё уже произошло. Нужно закрыть эту дверь», — сказал Бивол в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Напомним, реванш Бетербиева и Бивола состоится 22 февраля в Саудовской Аравии.

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