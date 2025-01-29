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Стерлинг: хотите хорошее кардио — возьмите себе Двалишвили, это танк

Стерлинг: хотите хорошее кардио — возьмите себе Двалишвили, это танк
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Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (61 кг) американец Алджамейн Стерлинг высказался о действующем обладателе титула и одноклубнике грузине Мерабе Двалишвили.

«В 2017 году меня спросили, я давал интервью после боя, в чём секрет моей выносливости. И я сказал: «Хотите хорошее кардио – возьмите себе Мераба». Это было правдой и остаётся правдой. Парень – настоящий танк. Я действительно считаю, что у него есть третье лёгкое», — приводит слова Стерлинга издание MMAJunkie.

Мерабу Двалишвили 34 года. Грузинский боец дебютировал в UFC в 2017 году и в сентябре 2024-го сразился за титул, победив судейским решением американца Шона О’Мэлли. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 12 побед и два поражения.

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