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Бивол назвал свою ошибку в первом бою с Бетербиевым

Бивол назвал свою ошибку в первом бою с Бетербиевым
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Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол высказался о поражении в поединке с соотечественником Артуром Бетербиевым, состоявшемся в октябре в Саудовской Аравии.

«Я не наносил много ударов, это нехорошо. Я должен быть активнее. Что порадовало, так это моменты, когда я ловил его. Я понимаю, почему всё это произошло, но не хочу вдаваться в детали. Мы обсудили это с наставником в тренировочном лагере. Мы поговорили об этом и теперь готовимся.

Я должен быть лучше во всём. Я должен быть лучшей версией Дмитрия Бивола, чем сегодня или вчера», — сказал Бивол в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Напомним, реванш Бетербиева и Бивола состоится 22 февраля в Саудовской Аравии.

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