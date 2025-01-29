Стерлинг поддержал идею организации реванша Мераба Двалишвили и Петра Яна

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (61 кг) американец Алджамейн Стерлинг поддержал идею организации реванша между грузином Мерабом Двалишвили и россиянином Петром Яном.

«Мераб перебил всех бывших чемпионов. Я победил четырёх чемпионов, он сделал то же самое. Кто остался? Он вычистил дивизион. На данный момент, я считаю, ему нужна свежая кровь. В противном случае можно было бы повторить бой с Петром Яном. Очевидно, Ян смог восстановить позиции», — приводит слова Стерлинга издание MMAJunkie.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC Fight Night 248 в ноябре, Ян победил единогласным решением экс-чемпиона организации бразильца Дейвисона Фигейреду.