Джейк Пол не подерётся с братом Логаном 27 марта — ESPN

Американский видеоблогер Джейк Пол, известный по выступлениям на боксёрском ринге, не будет драться с родным братом Логаном Полом 27 марта, сообщает ESPN.
Напомним, ранее Джейк Пол опубликовал постер, на котором он изображён лицом к лицу со своим братом, из-за чего в СМИ прошёл слух об организации поединка.
Однако, по сведениям ESPN, звёздные братья примут участие в реалити-шоу, а постер является лишь раскруткой события.
В своём последнем бою, состоявшемся в ноябре в Арлингтоне (США), Джейк Пол победил бывшего абсолютного чемпиона мира американца Майка Тайсона.
Джейк Пол провёл открытую тренировку с причёской в виде петуха