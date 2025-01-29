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Джейк Пол не подерётся с братом Логаном 27 марта — ESPN

Джейк Пол не подерётся с братом Логаном 27 марта — ESPN
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Американский видеоблогер Джейк Пол, известный по выступлениям на боксёрском ринге, не будет драться с родным братом Логаном Полом 27 марта, сообщает ESPN.

Напомним, ранее Джейк Пол опубликовал постер, на котором он изображён лицом к лицу со своим братом, из-за чего в СМИ прошёл слух об организации поединка.

Однако, по сведениям ESPN, звёздные братья примут участие в реалити-шоу, а постер является лишь раскруткой события.

В своём последнем бою, состоявшемся в ноябре в Арлингтоне (США), Джейк Пол победил бывшего абсолютного чемпиона мира американца Майка Тайсона.

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