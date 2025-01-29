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Бивол объяснил, с какой проблемой Кроуфорд может столкнуться в бою с Канело

Бивол объяснил, с какой проблемой Кроуфорд может столкнуться в бою с Канело
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Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол высказался о потенциальном поединке между Саулем Альваресом и Теренсом Кроуфордом.

«Кроуфорд попытается удержать дистанцию, он будет боксировать на дальней дистанции и двигаться. Но никто не знает, что произойдёт. Сможет он делать это весь бой? Я не знаю.

Удерживать Канело на дистанции недостаточно, он хорошо защищается. У него великолепная защита корпусом. Чтобы ударить его по голове, нужно выбросить не один, а пять-семь ударов, и один из них будет результативным. Пять раз вы промахнётесь», — сказал Бивол в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

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