Павлович рассказал о подготовке к бою с Розенстрайком

Российский тяжеловес UFC Сергей Павлович рассказал о подготовке к поединку с суринамцем Жаирзиньо Розенстрайком, который состоится 1 февраля на турнире UFC Fight Night 250 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Он довольно-таки взрывной парень, опытный. Поэтому… нужно ожидать всего, быть готовым ко всему, на три раунда. И я готов.

Почему готовился в зале GOR MMA? Там много ребят было больших, крепких, с кем можно было хорошо потренироваться, провели хороший лагерь», — сказал Павлович на пресс-конференции.

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«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию турнира UFC Fight Night 250.

Сергей Павлович показал, как готовится к бою с Розенстрайком