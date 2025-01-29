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Павлович рассказал о подготовке к бою с Розенстрайком

Павлович рассказал о подготовке к бою с Розенстрайком
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Российский тяжеловес UFC Сергей Павлович рассказал о подготовке к поединку с суринамцем Жаирзиньо Розенстрайком, который состоится 1 февраля на турнире UFC Fight Night 250 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

UFC 2025. UFC Fight Night 250, Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Сергей Павлович — Жаирзиньо Розенстрайк
01 февраля 2025, суббота. 21:00 МСК
Сергей Павлович
Не началось
Жаирзиньо Розенстрайк

«Он довольно-таки взрывной парень, опытный. Поэтому… нужно ожидать всего, быть готовым ко всему, на три раунда. И я готов.

Почему готовился в зале GOR MMA? Там много ребят было больших, крепких, с кем можно было хорошо потренироваться, провели хороший лагерь», — сказал Павлович на пресс-конференции.

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