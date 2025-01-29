Хабиб Нурмагомедов: знал, что бой Усмана и Хьюза получится тяжёлым

Бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг), а ныне член Зала славы, россиянин Хабиб Нурмагомедов прокомментировал победу брата Усмана Нурмагомедова в поединке с ирландцем Полом Хьюзом, состоявшемся 25 января на турнире PFL в Абу-Даби (ОАЭ).

Напомним, Нурмагомедов победил раздельным судейским решением по итогам пяти раундов.

«Очень хороший опыт для Усмана, пять раундов с очень жёстким соперником. У него не самое большое имя, но он жёсткий парень, очень жёсткий. Я понимал, что будет тяжело. Когда я говорил об ирландских бойцах, то упоминал одного парня [Макгрегора] и Пола Хьюза. Я произнёс его имя. Я отдал ему должное», — сказал Хабиб в интервью YouTube-каналу Anatomy of Fighter.