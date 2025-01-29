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Павлович оценил перспективы Вадима Немкова в UFC

Павлович оценил перспективы Вадима Немкова в UFC
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Российский тяжеловес UFC Сергей Павлович высказался о потенциальном переходе в престижнейшую организацию мира бывшего чемпиона Bellator в полутяжёлом весе (до 93 кг) соотечественника Вадима Немкова.

«Что я думаю о переходе Вадима Немкова в UFC? Он крепкий парень, хорошо развитый. Почему нет?» — сказал Павлович на пресс-конференции.

Вадиму Немкову 32 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2013 году. В августе 2020-го сразился за титул Bellator в полутяжёлом весе, нокаутировав американца Райана Бейдера, после чего провёл четыре защиты. С 2024 года выступает в тяжёлом весе (до 120 кг).

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