Алекс Перейра может стать угловым Стрикленда на UFC 312

Эрик Никсик, тренер бывшего чемпиона UFC Шона Стрикленда, сообщил, что действующий обладатель титула в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразилец Алекс Перейра станет одним из угловых американца в реванше с южноафриканцем Дрикусом дю Плесси на турнире UFC 312.

«У нас в углу будет Алекс Перейра. Он хороший друг Шона. Эти парни тренировались вместе бесчисленное количество раз», – сказал Никсик в интервью YouTube-каналу The Schmo.

Напомним, первый поединок Стрикленда и дю Плесси состоялся на турнире UFC 297 в январе 2024 года и завершился победой южноафриканца раздельным решением. Стрикленд лишился чемпионского титула.