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Павлович сказал, кто победит в бою Джона Джонса и Тома Аспиналла

Павлович сказал, кто победит в бою Джона Джонса и Тома Аспиналла
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Российский тяжеловес UFC Сергей Павлович высказался о потенциальном бое за чемпионский титул между американцем Джоном Джонсом и британцем Томом Аспиналлом.

«Мы должны отдать должное Джону Джонсу, он действительно является легендой этого спорта, столько лет он на вершине. Но всё-таки, если мы будем оценивать объективно, я думаю, что Аспиналл выиграет бой», — сказал Павлович на пресс-конференции.

В своём последнем бою на UFC 304 в июле Аспиналл нокаутировал в реванше американца Кёртиса Блэйдса. Джонс на UFC 309 в ноябре нокаутировал экс-чемпиона и соотечественника Стипе Миочича.

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