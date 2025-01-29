Павлович сказал, кто победит в бою Джона Джонса и Тома Аспиналла

Российский тяжеловес UFC Сергей Павлович высказался о потенциальном бое за чемпионский титул между американцем Джоном Джонсом и британцем Томом Аспиналлом.
«Мы должны отдать должное Джону Джонсу, он действительно является легендой этого спорта, столько лет он на вершине. Но всё-таки, если мы будем оценивать объективно, я думаю, что Аспиналл выиграет бой», — сказал Павлович на пресс-конференции.
В своём последнем бою на UFC 304 в июле Аспиналл нокаутировал в реванше американца Кёртиса Блэйдса. Джонс на UFC 309 в ноябре нокаутировал экс-чемпиона и соотечественника Стипе Миочича.
Джон Джонс и Том Аспиналл впервые встретились вживую