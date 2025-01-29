Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Нассурдин Имавов оценил перспективы Махачева в среднем весе UFC

Нассурдин Имавов оценил перспективы Махачева в среднем весе UFC
Комментарии

Пятый номер рейтинга UFC в среднем весе (до 84 кг) Нассурдин Имавов оценил перспективы чемпиона организации в лёгком весе (до 70 кг) россиянина Ислама Махачева в своём дивизионе.

«Сможет ли Махачев одержать победу над дю Плесси? Да, конечно, всё возможно. Ему лучше идти в 77 кг, потом на 84. Ментально видно, что у него чемпионский фокус. Это хорошо для чемпиона», — приводит слова Имавова издание MMA.Metaratings.ru.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 311 в январе, Махачев «задушил» в первом раунде 10-го номера рейтинга бразильца Ренато Мойкано.

Материалы по теме
Махачев назвал соперника в лёгком весе UFC, который ему интересен

Махачев — величие. Главные победы чемпиона

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android