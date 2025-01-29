Нассурдин Имавов оценил перспективы Махачева в среднем весе UFC

Пятый номер рейтинга UFC в среднем весе (до 84 кг) Нассурдин Имавов оценил перспективы чемпиона организации в лёгком весе (до 70 кг) россиянина Ислама Махачева в своём дивизионе.

«Сможет ли Махачев одержать победу над дю Плесси? Да, конечно, всё возможно. Ему лучше идти в 77 кг, потом на 84. Ментально видно, что у него чемпионский фокус. Это хорошо для чемпиона», — приводит слова Имавова издание MMA.Metaratings.ru.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 311 в январе, Махачев «задушил» в первом раунде 10-го номера рейтинга бразильца Ренато Мойкано.

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